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Хотели распылить хлор. В Луганской области предотвратили теракт против военных

Новина українською → Луганская область, Среда 28 апреля 2021 16:20
Хотели распылить хлор. В Луганской области предотвратили теракт против военных Фото: в Луганской области готовился теракт против военных (фото gp.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Луганской области правоохранители предотвратили совершение теракта против украинских военных. Террористы хотели распылить хлор в месте дислокации подразделения Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины.

Как установило следствие, террористы хотели совершить преступление на одном из объектов инженерной инфраструктуры Луганской области. Однако совершить теракт они не успели. Прокуратура возбудила дело по ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 258-3 УК Украины.

"В частности, ими планировалось распыление ядовитого вещества - хлора - в помещениях, где находятся военнослужащие, с целью причинения вреда их жизни и здоровью", - рассказали в прокуратуре.

Правоохранители задержали организатора террористической группы, а у двух участников изъяли средства и орудия для сбора и передачи боевикам "ЛНР" информации относительно украинской "оборонки".

"Данные о расположении оборонных объектов, позициях ВСУ и передислокации военной техники они получали, в частности, от военнослужащего ВСУ",- добавили в Офисе генпрокурора.

Фото: в Луганской области готовился теракт против военных (фото gp.gov.ua)

Напомним, до этого прокуратура возбудила дело по факту подрыва военного автомобиля на Донбассе, который произошел вчера, 27 апреля. В результате взрыва один военных погиб и еще несколько пострадали.

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