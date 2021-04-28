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Хотіли розпилити хлор. В Луганській області запобігли теракту проти військових

Новость на русском → Луганська область, Середа 28 квітня 2021 16:20
Хотіли розпилити хлор. В Луганській області запобігли теракту проти військових Фото: у Луганській області готувався теракт проти військових (gp.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

У Луганській області правоохоронці запобігли вчиненню теракту проти українських військових. Терористи хотіли розпилити хлор у місці дислокації підрозділу Збройних сил України.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора України.

Як встановило слідство, терористи хотіли здійснити злочин на одному з об'єктів інженерної інфраструктури Луганської області. Однак вчинити теракт вони не встигли. Прокуратура порушила справу за ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

"Зокрема, ними планувалося розпилення отруйної речовини - хлору - в приміщеннях, де перебувають військовослужбовці, з метою заподіяння шкоди їх життю та здоров’ю", - розповіли в прокуратурі.

Правоохоронці затримали організатора терористичної групи, а у двох учасників вилучили засоби ти знаряддя для збору та передачі бойовикам "ЛНР" інформації щодо української "оборонки".

"Дані про розташування оборонних об’єктів, позиції ЗСУ та передислокацію військової техніки вони отримували, зокрема, від військовослужбовця ЗСУ", - додали в Офісі генпрокурора.

Фото: у Луганській області готувався теракт проти військових (gp.gov.ua)

Нагадаємо, до цього прокуратура порушила справу за фактом підриву військового автомобіля на Донбасі, який стався вчора, 27 квітня. В результаті вибуху один військових загинув та ще декілька постраждали.

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