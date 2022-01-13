Хотела поговорить: в США вооруженная женщина приехала к полиции Капитолия
Женщина из Мичигана (США) приехала к полиции Капитолия и заявила, что хочет поговорить о событиях 6 января прошлого года. У нее в машине правоохранители обнаружили три ружья и дробовик.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Капитолия.
Отмечается, что 58-летняя жительница Мичигана приехала в штаб-квартиру полиции Капитолия 12 января. Она припарковала свой автомобиль в запрещенной зоне. Женщина заявила, что у нее есть информация о событиях 6 января 2021 года.
Во время беседы один из правоохранителей заметил в машине у женщины чехол для оружия и приклад длинноствольного ружья. Она подтвердила, что у нее в автомобиле есть огнестрельное оружие. При обыске полицейские обнаружили боеприпасы, три ружья и заряженный дробовик Mossberg.
"Пока нет доказательств, что 58-летняя женщина приехала, чтобы что-то сделать, кроме разговора. Его деталей мы привести не можем, потому что они стали частью расследования", - говорится в сообщении.
Женщину обвинили в незаконном хранении и перевозке оружия и незарегистрированных боеприпасов.
Напомним, в августе прошлого года полиции сдался мужчина, который припарковал грузовик возле здания библиотеки Конгресса и угрожавший взорвать бомбу.