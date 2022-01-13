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Хотела поговорить: в США вооруженная женщина приехала к полиции Капитолия

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Вашингтон, Четверг 13 января 2022 20:48
Хотела поговорить: в США вооруженная женщина приехала к полиции Капитолия Фото: полиция Капитолия задержала вооруженную женщину, которая хотела поговорить (twitter.com/azpublicmedia)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Женщина из Мичигана (США) приехала к полиции Капитолия и заявила, что хочет поговорить о событиях 6 января прошлого года. У нее в машине правоохранители обнаружили три ружья и дробовик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Капитолия.

Отмечается, что 58-летняя жительница Мичигана приехала в штаб-квартиру полиции Капитолия 12 января. Она припарковала свой автомобиль в запрещенной зоне. Женщина заявила, что у нее есть информация о событиях 6 января 2021 года.

Во время беседы один из правоохранителей заметил в машине у женщины чехол для оружия и приклад длинноствольного ружья. Она подтвердила, что у нее в автомобиле есть огнестрельное оружие. При обыске полицейские обнаружили боеприпасы, три ружья и заряженный дробовик Mossberg.

"Пока нет доказательств, что 58-летняя женщина приехала, чтобы что-то сделать, кроме разговора. Его деталей мы привести не можем, потому что они стали частью расследования", - говорится в сообщении.

Женщину обвинили в незаконном хранении и перевозке оружия и незарегистрированных боеприпасов.

Напомним, в августе прошлого года полиции сдался мужчина, который припарковал грузовик возле здания библиотеки Конгресса и угрожавший взорвать бомбу.

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