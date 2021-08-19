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В Вашингтоне полиции сдался мужчина, угрожавший взорвать бомбу в грузовике у Капитолия

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Вашингтон, Четверг 19 августа 2021 21:52
В Вашингтоне полиции сдался мужчина, угрожавший взорвать бомбу в грузовике у Капитолия Фото: угрожавший взорвать бомбу у Капитолия в Вашингтоне сдался полиции (twitter.com/azpublicmedia)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Вашингтоне полиции сдался мужчина, который припарковал грузовик возле здания библиотеки Конгресса и угрожавший взорвать бомбу. Переговоры с ним продолжались несколько часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent.

Отмечается, что мужчина сдался мирно, не оказывая сопротивление. Он, следуя инструкциям офицеров полиции, отполз от грузовика, припаркованного возле библиотеки Конгресса.

Подозреваемым в угрозе взрыва бомбы в Вашингтоне оказался 49-летний Флой Рэй Роузберри из города Гровер штата Северная Каролина. На своей странице в Facebook он размещал посты из кабины грузовика. Сейчас его аккаунт недоступен.

Напомним, ранее сообщалось, что в Вашингтоне возле библиотеки Конгресса в грузовике сидит мужчина с детонатором в руке. Он угрожал взорвать бомбу и требовал разговора с президентом США Джо Байденом.

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