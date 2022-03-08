Хотел в терроборону. СБУ разоблачила российского диверсанта в Волынской области

Служба безопасности Украины продолжает успешно выполнять задачи в условиях вторжения России и в тылу. В Волынской области спецслужба разоблачила агента из "спящего резерва" ФСБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал СБУ .

Контрразведка СБУ предотвратила диверсию и разоблачила вражеского агента на Волыни. Он пытался вступить в ряды местной территориальной обороны.

В прошлом агент проходил службу в спецподразделении "Беркут" и был охранником одного из украинских чиновников. После оккупации Крыма в 2014 году он бежал в Россию.

В начале 2022-го кураторы диверсанта из ФСБ дали ему указание вернуться в Украину. Реализовать задачи врага агенту не удалось. У него изъяли автоматы, ружье, пистолет, патроны и взяли под стражу.