RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Хотів до тероборони. СБУ викрила російського диверсанта на Волині

Автор: Антон Федорців

Служба безпеки України продовжує успішно виконувати завдання в умовах вторгнення Росії і в тилу. У Волинській області спецслужба викрила агента зі "сплячого резерву" ФСБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал СБУ.

Контррозвідка СБУ запобігла диверсії та викрила ворожого агента на Волині. Він намагався вступити до лав місцевої територіальної оборони.

У минулому агент проходив службу в спецпідрозділі "Беркут" і був охоронцем одного з українських високопосадовців. Після окупації Криму в 2014 році він втік до Росії.

На початку 2022-го куратори диверсанта з ФСБ дали йому вказівку повернутися до України. Реалізувати завдання ворога агенту не вдалося. У нього вилучили автомати, рушницю, пістолет і набої та взяли під варту.

Нагадаємо, що хакери з Росії атакують інформаційні ресурси України та поширюють фейки.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниВолинська областьВторгнення Росії до України