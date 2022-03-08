Хотів до тероборони. СБУ викрила російського диверсанта на Волині

Контррозвідка СБУ запобігла диверсії та викрила ворожого агента на Волині. Він намагався вступити до лав місцевої територіальної оборони.

У минулому агент проходив службу в спецпідрозділі "Беркут" і був охоронцем одного з українських високопосадовців. Після окупації Криму в 2014 році він втік до Росії.

На початку 2022-го куратори диверсанта з ФСБ дали йому вказівку повернутися до України. Реалізувати завдання ворога агенту не вдалося. У нього вилучили автомати, рушницю, пістолет і набої та взяли під варту.