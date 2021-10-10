UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Хотел протаранить самолетом Нотр-Дам: во Франции задержали бывшего пилота

Автор: Дмитрий Левицкий

Во Франции правоохранители задержали бывшего пилота авиакомпаний Air Liberté, Air Tahiti и Royal Fly. Мужчина планировал протаранить самолетом собор Нотр-Дам в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Le Figaro.

Бывшего пилота задержали в четверг неподалеку от церкви Сен-Сюльпис. О намерениях мужчины правоохранителям стало известно от его знакомого, который рассказал о замысле пилота пограничникам, а те передали информацию в полицию.

Задержанный регулярно летает на одномоторном самолете

"Вы увидите, что в ближайшие дни самолет врежется в Нотр-Дам", - сказал подозреваемый обратившемуся в полицию товарищу.

По данным источников, пилот имеет психические расстройства, поэтому, скорее всего, его отправят на лечение в психиатрическую больницу. В ближайшее время мужчину направят на психиатрическую экспертизу.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияПарижАвиакатастрофа