Хотел протаранить самолетом Нотр-Дам: во Франции задержали бывшего пилота

Бывшего пилота задержали в четверг неподалеку от церкви Сен-Сюльпис. О намерениях мужчины правоохранителям стало известно от его знакомого, который рассказал о замысле пилота пограничникам, а те передали информацию в полицию.

Задержанный регулярно летает на одномоторном самолете

"Вы увидите, что в ближайшие дни самолет врежется в Нотр-Дам", - сказал подозреваемый обратившемуся в полицию товарищу.

По данным источников, пилот имеет психические расстройства, поэтому, скорее всего, его отправят на лечение в психиатрическую больницу. В ближайшее время мужчину направят на психиатрическую экспертизу.