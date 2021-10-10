Хотів протаранити літаком Нотр-Дам: у Франції затримали колишнього пілота

У Франції правоохоронці затримали колишнього пілота авіакомпаній Air Liberté, Air Tahiti та Royal Fly. Чоловік планував протаранити літаком собор Нотр-Дам у Парижі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Le Figaro.
Колишнього пілота затримали у четвер неподалік від церкви Сен-Сюльпіс. Про наміри чоловіка правоохоронцям стало відомо від його знайомого, який розповів про задум пілота прикордонникам, а ті передали інформацію в поліцію.
Затриманий регулярно літає на одномоторному літаку
"Ви побачите, що найближчими днями літак вріжеться в Нотр-Дам", - сказав підозрюваний товаришу, який звернувся в поліцію.
За даними джерел, пілот має психічні розлади, тому, скоріш за все, його відправлять на лікування до психіатричної лікарні. Найближчим часом чоловіка направлять на психіатричну експертизу.