Хотів протаранити літаком Нотр-Дам: у Франції затримали колишнього пілота

Колишнього пілота затримали у четвер неподалік від церкви Сен-Сюльпіс. Про наміри чоловіка правоохоронцям стало відомо від його знайомого, який розповів про задум пілота прикордонникам, а ті передали інформацію в поліцію.

Затриманий регулярно літає на одномоторному літаку

"Ви побачите, що найближчими днями літак вріжеться в Нотр-Дам", - сказав підозрюваний товаришу, який звернувся в поліцію.

За даними джерел, пілот має психічні розлади, тому, скоріш за все, його відправлять на лікування до психіатричної лікарні. Найближчим часом чоловіка направлять на психіатричну експертизу.