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Хотел пойти в ВСУ, чтобы впоследствии перейти к оккупантам. В Киевской области задержали предателя

Фото: в Киевской области задержали предателя (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

В Киевской области пограничники остановили мужчину, который планировал подписать контракт с ВСУ, чтобы впоследствии перейти на сторону противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПС Украины.

В переписке с гражданами РФ и так называемой "ДНР" горе-украинец пишет о "геноциде русскоязычных", ненависти к Украине и об ожиданиях российского наступления.

Во избежание дополнительных проверок предатель даже надел украинскую патриотическую футболку.

"Не помогло.Теперь свои взгляды дончанин будет пересказывать сотрудникам СБУ", - сообщили в ГПС Украины.

Напомним, в Харьковской области бывший работник правоохранительного органа добровольно перешел на сторону врага.

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