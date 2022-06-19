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Хотів піти в ЗСУ, щоб згодом перейти до окупантів. В Київській області затримали зрадника

Фото: в Київській області затримали зрадника (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Київській області прикордонники зупинили чоловіка, який планував підписати контракт із ЗСУ, щоб згодом перейти на сторону противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПС України.

У листуванні з громадянами РФ та так званої "ДНР" горе-українець пише про "геноцид російськомовних", ненависть до України та про очікування російського наступу.

Щоб уникнути додаткових перевірок зрадник навіть одягнув українську патріотичну футболку.

"Не допомогло.Тепер свої погляди донеччанин переповідатиме співробітникам СБУ", - повідомили в ДПС України.

Нагадаємо, у Харківській області колишній працівник правоохоронного органу добровільно перейшов на бік ворога.

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