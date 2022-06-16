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Агитировал за Россию и ремонтировал технику оккупантам. В Харьковской области задержали предателя

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Украина, Четверг 16 июня 2022 17:35
Агитировал за Россию и ремонтировал технику оккупантам. В Харьковской области задержали предателя Фото: в Харьковской области задержали предателя (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении бывшему правоохранителю. Ему вменяют государственную измену из-за сотрудничества с оккупантами.

Об этом сообщает РКБ-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Бывший работник правоохранительного органа добровольно перешел на сторону врага. Он сотрудничал с представителями ВС РФ, которые оккупировали пгт Шевченково Купянского района. Муж агитировал местных сотрудничать с российскими военными и помогал оккупантам в их просьбах, например, ремонтировал их машину.

Поехав в подконтрольное украинским властям село в Харьковской области, подозреваемый скрывался в доме своих знакомых. Там его задержали правоохранители и сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.Агитировал за Россию и ремонтировал технику оккупантам. В Харьковской области задержали предателя

Напомним, мэр Купянска Геннадий Мацегора, который перешел на сторону оккупанта, пытался создать "временную гражданскую администрацию Харьковской области".

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