Агитировал за Россию и ремонтировал технику оккупантам. В Харьковской области задержали предателя

Об этом сообщает РКБ-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .

Бывший работник правоохранительного органа добровольно перешел на сторону врага. Он сотрудничал с представителями ВС РФ, которые оккупировали пгт Шевченково Купянского района. Муж агитировал местных сотрудничать с российскими военными и помогал оккупантам в их просьбах, например, ремонтировал их машину.

Поехав в подконтрольное украинским властям село в Харьковской области, подозреваемый скрывался в доме своих знакомых. Там его задержали правоохранители и сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.