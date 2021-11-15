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Хотел попасть в зайца: в Харьковской области мужчина на охоте выстрелил в знакомого

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Понедельник 15 ноября 2021 15:55
Хотел попасть в зайца: в Харьковской области мужчина на охоте выстрелил в знакомого Фото: в Харьковской области мужчина во время охоты ранил у товарища (hk.npu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Харьковской области во время охоты, 60-летний мужчина получил огнестрельное ранение. Полиция проводит проверку.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

"14 ноября в полицию поступило сообщение о том, что во время охоты мужчина выстрелил в своего знакомого", - пишет пресс-служба.

Инцидент произошел рядом с селом Волвенково. Во время охоты 55-летний житель города Балаклея нарушил правила обращения с огнестрельным оружием. Во время попытки попасть в зайца - мужчина случайно произвел выстрел в 60-летнего знакомого, который стоял рядом.

"Проводится проверка разрешительных документов на право осуществления охоты", - добавляет пресс-служба.

В соответствии со ст. 128, мужчине грозит лишение свободы сроком до 2 лет.

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