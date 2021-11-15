ru ua
Пн, 15 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Хотів влучити в зайця: у Харківській області чоловік на полюванні вистрілив у знайомого

Новость на русском →
Понеділок 15 листопада 2021 15:55
Хотів влучити в зайця: у Харківській області чоловік на полюванні вистрілив у знайомого Фото: у Харківській області чоловік під час полювання поранив у товариша (hk.npu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

У Харківській області, під час полювання, 60-річний чоловік отримав вогнепальне поранення. Поліція проводить перевірку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

"14 листопада до поліції надійшло повідомлення про те, що під час полювання чоловік вистрелив у свого знайомого", - пише пресслужба.

Інцидент стався поруч з селом Волвенкове. Під час полювання 55-річний житель міста Балаклія порушив правила поводження з вогнепальною зброєю. Під час спроби влучити у зайця - чоловік випадково здійснив постріл у 60-річного знайомого, який стояв поруч.

"Проводиться перевірка дозвільних документів на право здійснення полювання", - додає пресслужба.

Відповідно до ст. 128, чоловікові загрожує позбавлення волі строком до 2 років.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків
NEWS
Чи може Росія вторгнутися в Україну: що думають в НАТО
Чи може Росія вторгнутися в Україну: що думають в НАТО
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Росіяни зупиняються тільки тоді, коли їх зупиняють
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Генерал США Бен Ходжес: Росіяни зупиняються тільки тоді, коли їх зупиняють