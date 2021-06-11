Хотел осуществить диверсии: в ВСУ обнаружили агента спецслужбы боевиков

Оперативники спецслужбы установили, что по заданию кураторов мужчина собирал и передавал информацию о местах дислокации, силах и средствах одной из аэромобильных бригад ВСУ, которая участвует в проведении ООС.

"Он также инициативно выражал готовность к проведению активных диверсионных актов против украинских военных. С этой целью военнослужащий накапливал оружие и средства поражения, которые были обнаружены и изъяты во время проведения санкционированных обысков", - сообщают в СБУ.

Правоохранители задержали агента вражеской спецслужбы согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия.