Месть не удалась: СБУ показала, как экс-боевик заложил взрывчатку под авто военного разработчика

Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) в Северодонецке Луганской области предупредили террористический акт в отношении ведущего специалиста из разработок перспективных образцов военной техники и вооружения для ВСУ. Появилось видео, как экс-боевик, действовавший по заказу спецслужб РФ, закладывает взрывчатку под машину.

"Исполнителя, бывшего боевика НВФ так называемой "ЛНР", задержали в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины "на горячем" во время закладки взрывного устройства в автомобиль военного специалиста", - говорится в сообщении.

Контрразведчики установили, что злоумышленник въехал на подконтрольную территорию нашего государства с РФ и по заданию спецслужб страны-агрессора он планировал взорвать автомобиль с военным специалистом с использованием самодельного взрывного устройства.

"Согласно имеющимся данным, ликвидация гражданина Украины должна быть местью российских спецслужб за его показания по делу разоблаченной в феврале 2021 года агентурной сети ФСБ РФ. Ее задачей было получение и передача представителям российской спецслужбы информации с ограниченным доступом в оборонной сфере", - говорится в сообщении.

Исполнителю теракта сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Сейчас идет досудебное следствие.