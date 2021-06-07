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Месть не удалась: СБУ показала, как экс-боевик заложил взрывчатку под авто военного разработчика

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Северодонецк, Понедельник 07 июня 2021 17:36
Месть не удалась: СБУ показала, как экс-боевик заложил взрывчатку под авто военного разработчика Фото: СБУ задержала экс-боевика (фото ssu.gov.ua)
Автор: Андрей Василюк

Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) в Северодонецке Луганской области предупредили террористический акт в отношении ведущего специалиста из разработок перспективных образцов военной техники и вооружения для ВСУ. Появилось видео, как экс-боевик, действовавший по заказу спецслужб РФ, закладывает взрывчатку под машину.

Кадры обнародовала пресс-служба СБУ.

"Исполнителя, бывшего боевика НВФ так называемой "ЛНР", задержали в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины "на горячем" во время закладки взрывного устройства в автомобиль военного специалиста", - говорится в сообщении.

Контрразведчики установили, что злоумышленник въехал на подконтрольную территорию нашего государства с РФ и по заданию спецслужб страны-агрессора он планировал взорвать автомобиль с военным специалистом с использованием самодельного взрывного устройства.

"Согласно имеющимся данным, ликвидация гражданина Украины должна быть местью российских спецслужб за его показания по делу разоблаченной в феврале 2021 года агентурной сети ФСБ РФ. Ее задачей было получение и передача представителям российской спецслужбы информации с ограниченным доступом в оборонной сфере", - говорится в сообщении.

Исполнителю теракта сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Сейчас идет досудебное следствие.

Напомним, в феврале 2021 года Контрразведка СБУ задержала агента ФСБ, который пытался добыть секретные данные относительно современной военной техники для ВС Украины. Шпионом оказался работник одного из стратегических предприятий Николаева.

Сегодня в Офисе генпрокурора сообщили, что в Луганской области правоохранители задержали гражданина, которого считают агентом Федеральной службы безопасности России. Он, по версии следствия, планировал совершить теракт в Северодонецке.

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