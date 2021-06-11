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Хотів здійснити диверсії: в ЗСУ виявили агента спецслужби бойовиків

Автор: Андрій Василюк

Контррозвідники Служби безпеки України (СБУ) викрили і затримали військовослужбовця ЗСУ. За даними досудового слідства, його завербувало підконтрольне спецслужбам РФ так зване "міністерство державної безпеки ДНР".

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що за завданням кураторів чоловік збирав і передавав інформацію про місця дислокації, сили і засоби однієї з аеромобільних бригад ЗСУ, яка бере участь у проведенні ООС.

"Він також ініціативно висловлював готовність до проведення активних диверсійних актів проти українських військових. З цією метою військовослужбовець накопичував зброю та засоби ураження, які було виявлено та вилучено під час проведення санкціонованих обшуків", - повідомляють в СБУ.

Правоохоронці затримали агента ворожої спецслужби згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Нещодавно Контррозвідники Служби безпеки України (СБУ) у Сєвєродонецьку Луганської області попередили терористичний акт щодо провідного фахівця з розробок перспективних зразків військової техніки і озброєння для ЗСУ. Пізніше з'явилося відео, як екс-бойовик, що діяв на замовлення спецслужб РФ, закладає вибухівку під автівку фахівця.

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