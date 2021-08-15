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Не хотів допустити кровопролиття: президент Афганістану пояснив втечу з країни

Новость на русском →
Афганістан, Неділя 15 серпня 2021 22:05
Не хотів допустити кровопролиття: президент Афганістану пояснив втечу з країни Фото: президент Афганістану покинув країну, аби попередити кровопролиття (instagram.com/ashrafghani.af/)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Афганістану Ашраф Гані пояснив, чому прийняв рішення втекти з країни перед наступом "Талібану" на Кабул. Таким чином лідер намагався запобігти можливому кровопролиттю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку президента Афганістану.

За словами Ашрафа Гані, таліби були налаштовані організувати бійню у столиці Афганістану, де сьогодні проживає 6 млн людей.

"Талібан ясно дав зрозуміти, що готовий провести кривавий наступ на Кабул і його жителів та вигнати мене. Щоб не допустити кровопролиття, я вирішив поїхати", - відзначив Гані.

Також лідер країни додав, що влада бойовиків є нелегітимною.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що президент Афганістану втік з країни напередодні наступу "Талібану" на Кабул.

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Афганистан Талібан Президент
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