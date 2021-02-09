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Хоть и не союзники: в Белом доме объяснили необходимость разговора Байдена с Путиным

Автор: Даша Харченко

В Белом доме обьяснили, почему президент США Джо Байден позвонил президенту РФ Владимиру Путину раньше, чем некоторым другим мировым лидерам. Причиной этого стал Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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Псаки уточнила, что Байден еще не успел позвонить каждому мировому лидеру, но уже переговорил с некоторыми союзниками и партнерами.

В ответ журналисты указали, что Байден провел телефонный разговор с Путиным, "который не является союзником" США.

"Эта беседа отчасти имела место, потому что приближалось истечение срока действия ДСНВ, и в ходе этого разговора он ясно высказался об имеющихся у него и администрации существенных озабоченностях относительно сообщений о действиях правительства России", - сказала Псаки.

Напомним, в конце января президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным прямо заявил о российской агрессии в Украине. Кремль, в свою очередь, не согласен с такой формулировкой.

Ранее в Белом доме рассказали, что Байден четко дал понять Путину, что США будут защищать свои национальные интересы от действий России, которые наносят вред союзникам.

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