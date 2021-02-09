RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Хоч і не союзники: у Білому домі пояснили необхідність розмови Байдена з Путіним

Автор: Даша Харченко

У Білому домі пояснили, чому президент США Джо Байден зателефонував президенту РФ Володимиру Путіну раніше, ніж деяким іншим світовим лідерам. Причиною цього став Договір про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО, СНО-3).

Про це повідомила на брифінгу прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Популярні новини
Білорусь попросила Польщу екстрадувати засновників телеграм-каналу Nexta 07 лютого 2021
Куба ввела карантин для усіх, хто в'їжджає з-за кордону 06 лютого 2021
Pfizer подала заявку на реєстрацію COVID-вакцини в Бразилії 06 лютого 2021
Розслідування по COVID-19 в Ухані: дослідники виявили "важливі докази" 07 лютого 2021
Рівень світового океану піднімається швидше, ніж очікувалось, - екологи 06 лютого 2021
Німеччина допускає "відключення" "Північного потоку-2" при скороченні транзиту через Україну 05 лютого 2021
Німеччина може розширити санкції проти Росії через вирок Навальному 05 лютого 2021
"Ще одна гібридна зброя": Литва не буде застосовувати російську вакцину від COVID 06 лютого 2021
"Північний потік-2" зупинить сама Німеччина, - Bloomberg 06 лютого 2021
Процес імпічменту Трампа можуть призупинити на прохання адвоката 07 лютого 2021

Псакі уточнила, що Байден ще не встиг зателефонувати кожному світовому лідерові, але вже переговорив з деякими союзниками і партнерами.

У відповідь журналісти вказали, що Байден провів телефонну розмову з Путіним, "який не є союзником" США.

"Ця розмова частково мала місце, бо <...> наближалося закінчення строку дії ДСНО, і в ході цієї розмови він ясно висловився про наявні у нього і адміністрації істотні побоювання щодо повідомлень про дії уряду Росії", - сказала Псакі.

Нагадаємо, наприкінці січня президент США Джо Байден у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним прямо заявив про російську агресію в Україні. Кремль, своєю чергою, не згоден з таким формулюванням.

Раніше в Білому домі розповіли, що Байден чітко дав зрозуміти Путіну, що США будуть захищати свої національні інтереси від дій Росії, які завдають шкоди союзникам.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Джозеф БайденВолодимир Путін
Читайте також
У Путіна назвали Україну частиною "російського світу"
Прогноз погоди