Хоч і не союзники: у Білому домі пояснили необхідність розмови Байдена з Путіним

У Білому домі пояснили, чому президент США Джо Байден зателефонував президенту РФ Володимиру Путіну раніше, ніж деяким іншим світовим лідерам. Причиною цього став Договір про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО, СНО-3).

Про це повідомила на брифінгу прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Псакі уточнила, що Байден ще не встиг зателефонувати кожному світовому лідерові, але вже переговорив з деякими союзниками і партнерами. У відповідь журналісти вказали, що Байден провів телефонну розмову з Путіним, "який не є союзником" США. "Ця розмова частково мала місце, бо <...> наближалося закінчення строку дії ДСНО, і в ході цієї розмови він ясно висловився про наявні у нього і адміністрації істотні побоювання щодо повідомлень про дії уряду Росії", - сказала Псакі.

Нагадаємо, наприкінці січня президент США Джо Байден у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним прямо заявив про російську агресію в Україні. Кремль, своєю чергою, не згоден з таким формулюванням.

Раніше в Білому домі розповіли, що Байден чітко дав зрозуміти Путіну, що США будуть захищати свої національні інтереси від дій Росії, які завдають шкоди союзникам.