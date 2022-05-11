"Хоть к Марсу, хоть к Юпитеру". У Зеленского отреагировали на "включение" Херсона в состав России

Украинские военные все равно освободят Херсон, потому что Херсон - это Украина. И на это никак не повлияет просьбу оккупантов о включении города и области в состав России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.
"Единственное обращение, которое могут готовить "гауляйтеры" Херсонской области, - просьба о помиловании после приговора суда. Оккупанты могут просить присоединиться хоть в состав Марса, хоть к Юпитеру. Украинская армия освободит Херсон, какие бы игры слов не придумывали оккупанты", - сказал он.
Отметим, что назначенная оккупантами так называемая "власть" Херсона заявила, что будет просить президента России Владимира Путина включить Херсонскую область в состав РФ.
При этом Россия считает присоединение Херсонской области вполне реальным. В Кремле заявили, что процедура должна пройти по сценарию Крыма.
Как сообщалось, о возможном включении Херсонской области в состав РФ без создания "республики" заявлял в интервью РБК-Украина военный эксперт Олег Жданов. Подробнее - читайте в материале.