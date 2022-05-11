UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Хоть к Марсу, хоть к Юпитеру". У Зеленского отреагировали на "включение" Херсона в состав России

Фото: Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные все равно освободят Херсон, потому что Херсон - это Украина. И на это никак не повлияет просьбу оккупантов о включении города и области в состав России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.

"Единственное обращение, которое могут готовить "гауляйтеры" Херсонской области, - просьба о помиловании после приговора суда. Оккупанты могут просить присоединиться хоть в состав Марса, хоть к Юпитеру. Украинская армия освободит Херсон, какие бы игры слов не придумывали оккупанты", - сказал он.

Отметим, что назначенная оккупантами так называемая "власть" Херсона заявила, что будет просить президента России Владимира Путина включить Херсонскую область в состав РФ.

При этом Россия считает присоединение Херсонской области вполне реальным. В Кремле заявили, что процедура должна пройти по сценарию Крыма.

Как сообщалось, о возможном включении Херсонской области в состав РФ без создания "республики" заявлял в интервью РБК-Украина военный эксперт Олег Жданов. Подробнее - читайте в материале.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонХерсонская область