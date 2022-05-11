"Хоч до Марса, хоч до Юпітера". У Зеленського відреагували на "включення" Херсона до складу Росії

Українські військові все одно звільнять Херсон, бо Херсон - це Україна. І на це ніяким чином не вплине прохання окупантів про включення міста та області до складу Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.
"Єдине звернення, яке можуть готувати «гауляйтери» Херсонської області, - прохання про помилування після вироку суду. Окупанти можуть просити приєднатися хоч до складу Марсу, хоч до Юпітера. Українська армія звільнить Херсон, які б ігри слів не вигадували окупанти", - сказав він.
Відзначимо, що призначена окупантами так звана "влада" Херсону заявила, що проситиме президента Росії Володимира Путіна включити Херсонську область до складу РФ.
При цьому Росія вважає приєднання Херсонської області цілком реальним. У Кремлі заявили, що процедура має пройти за сценарієм Криму.
Як повідомлялося, про можливе включення Херсонської області до складу РФ без створення "республіки" заявляв в інтерв'ю РБК-Україна військовий експерт Олег Жданов. Докладніше - читайте у матеріалі.