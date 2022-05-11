"Хоч до Марса, хоч до Юпітера". У Зеленського відреагували на "включення" Херсона до складу Росії

Українські військові все одно звільнять Херсон, бо Херсон - це Україна. І на це ніяким чином не вплине прохання окупантів про включення міста та області до складу Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

"Єдине звернення, яке можуть готувати «гауляйтери» Херсонської області, - прохання про помилування після вироку суду. Окупанти можуть просити приєднатися хоч до складу Марсу, хоч до Юпітера. Українська армія звільнить Херсон, які б ігри слів не вигадували окупанти", - сказав він.