Хорватию всколыхнуло очередное землетрясение, толчки дошли до столицы

В Хорватии произошло очередное мощное землетрясение. Эпицентр подземных толчков снова располагался в центральной части страны.

Об этом сообщает хорватское агентство Croatia Week.

По информации Сейсмологической службы Хорватии, землетрясение было зафиксировано после 18:00. Его сила составила 5 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр располагался вблизи населенного пункта Петриня, который больше всего пострадал от предыдущих землетрясений.

Толчки ощущались в Загребе, ведь эпицентр находился в 45 километрах от него, а также в соседних странах.

Напомним, в конце декабря Хорватию всколыхнули мощные землетрясения. Жертвами нескольких мощных землетрясений стали семь человек. Среди погибших была несовершеннолетняя девочка.

Как писало РБК-Украина, в результате землетрясений пострадало здание украинского посольства в Загребе. Персонал дипломатического представительства не пострадал.

Добавим, в начале недели президент Украины Владимир Зеленский издал указ об оказании гуманитарной помощи Хорватии, которая пострадала от землетрясений.