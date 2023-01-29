У Хорватії затримали перших підозрюваних у зникненні яхти російського олігарха

Як заявив телеканалу речник управління поліції Шибеник-Кнін Шиме Павич, слідство через наявність обґрунтованої підозри щодо порушення закону про міжнародні обмеження затримало чотирьох громадян Хорватії. Прокуратура Шибеника відкрила стосовно них кримінальні провадження.

"Кримінальним розслідуванням встановлено, що 58-річний чоловік, який є першим підозрюваним як капітан, влаштував трьох інших людей віком від 34 до 50 років разом з ще двома іншими "пасажирами" на судно Irina VU. Вони вийшли в міжнародні води в жовтні 2022 року. При затриманні капітану було повідомлено про міжнародний захід щодо обмеження активів", - зазначив Павич.

Проте, як зазначає HRT, директора марини в Бетіні, звідки щезла яхта, серед них немає. Під час допиту затримані стверджували, що не знали про арешт яхти, а також запевняли, що на судні не було жодної пломби, яку ставлять, коли судно опечатують.

"Тут нічого не зрозуміло і все зрозуміло. Люди без проблем виїхали з країни, пройшли всі установи, всі інстанції належним чином. Очевидно, щось у системі не спрацювало. Думаю, їх викликали на розбір польотів. Це побоювання справді трохи дивне", - сказав судовий експерт з питань морського транспорту Дамір Вішич.

Попри те, що деталі розслідування є секретними, журналістам HRT вдалося з'ясувати, що слідчих найбільше цікавлять подробиці того, хто фінансував передачу яхти з Хорватії до Туреччини.