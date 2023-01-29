В Хорватии задержаны первые подозреваемые в исчезновении яхты российского олигарха

Как заявил телеканалу спикер управления полиции Шибеник-Книн Шиме Павич, следствие из-за наличия обоснованного подозрения в нарушении закона о международных ограничениях задержало четырех граждан Хорватии. Прокуратура Шибеника открыла в их отношении уголовные производства.

"Уголовным расследованием установлено, что 58-летний мужчина, первый подозреваемый как капитан, устроил трех других людей в возрасте от 34 до 50 лет вместе с еще двумя другими "пассажирами" на судно Irina VU. Они вышли в международные воды в октябре 2022 года. При задержании капитану было сообщено о международной мере по ограничению активов", - отметил Павич.

Однако, как отмечает HRT, директора марины в Бетине, откуда исчезла яхта, среди них нет. Во время допроса задержанные утверждали, что не знали об аресте яхты, а также уверяли, что на судне не было никакой пломбы, которую ставят, когда опечатывают судно.

"Здесь ничего не понятно и все понятно. Люди без проблем уехали из страны, прошли все учреждения, все инстанции должным образом. Очевидно, что-то в системе не сработало. Думаю, их вызвали на разбор полетов. Это опасение действительно немного странно", - сказал судебный эксперт по вопросам морского транспорта Дамир Вишич.

Несмотря на то, что детали расследования секретны, журналистам HRT удалось выяснить, что следователей больше всего интересуют подробности того, кто финансировал передачу яхты из Хорватии в Турцию.