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Хорватия высылает 24 сотрудника посольства РФ

Фото: Хорватия высылает 24 сотрудника посольства РФ (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Министерство иностранных дел Хорватии объявило, что высылает 18 дипломатов посольства России в Загребе. Также вместе с ними покинут страну шесть сотрудников административно-технического персонала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Хорватии.

В МИД Хорватии вручили ноту послу России Андрею Нестеренко в Хорватии, информируя Россию о сокращении численности дипломатического и административно-технического персонала в посольстве России в Загребе.

"Запрошено, чтобы 18 дипломатов и шесть членов административно-технического персонала (всего 24 сотрудника) посольства РФ в Хорватии покинули Республику Хорватия", - говорится в сообщении.

В то же время МИД решительно осудили "жестокую

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