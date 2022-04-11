Хорватія висилає 24 співробітника посольства РФ

У МЗС Хорватії вручили ноту послу Росії Андрію Нестеренко в Хорватії, інформуючи Росію про скорочення чисельності дипломатичного та адміністративно-технічного персоналу в посольстві Росії в Загребі.

"Запитано, щоб 18 дипломатів і шість членів адміністративно-технічного персоналу (всього 24 співробітники) посольства РФ в Хорватії покинули Республіку Хорватія", - йдеться в повідомленні.

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