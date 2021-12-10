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Хорватия войдет в Шенгенскую зону и отменит внутренний погранконтроль

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Брюссель, Пятница 10 декабря 2021 11:57
Хорватия войдет в Шенгенскую зону и отменит внутренний погранконтроль Фото: еще одна страна ЕС войдет в Шенгенскую зону (flickr com libereurope)
Автор: Юлия Бойко

Совет Европейского союза пришел к выводу, что Хорватия выполнила необходимые условия для полного присоединения к Шенгенской зоне. Это означает, что страна отменит внутренний пограничный контроль в рамках Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета ЕС.

Сообщается, что с момента вступления в ЕС Хорватия применяет нормы Шенгенской зоны за исключением положений об отмене контроля на внутренних границах. В соответствии с актом о присоединении Хорватии к ЕС, отмена этого контроля может произойти только после проверки выполнения условий и соответствующего решения Совета ЕС.

Оценка Хорватии проводилась в период с 2016 по 2020 годы.

Отметим, Шенгенская зона - это пространство 26 европейских стран, которые присоединились к нормам Шенгенского законодательства ЕС и отменили пограничный контроль между собой.

Напомним, ранее президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что в период председательства Франции в Совете ЕС, который начнется уже в январе 2022 года, намерен реформировать Шенген.

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Хорватия Шенгенская зона
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