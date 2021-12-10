Хорватія увійде до Шенгенської зони і скасує внутрішній прикордонний контроль

Рада Європейського союзу дійшла висновку, що Хорватія виконала необхідні умови для повного приєднання до Шенгенської зони. Це означає, що країна скасує внутрішній прикордонний контроль в рамках Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради ЄС .

Повідомляється, що з моменту вступу до ЄС Хорватія застосовує норми Шенгенської зони за винятком положень про скасування контролю на внутрішніх кордонах. Відповідно до акту про приєднання Хорватії до ЄС, скасування цього контролю може відбутися тільки після перевірки виконання умов і відповідного рішення Ради ЄС.

Оцінка Хорватії проводилася в період з 2016 по 2020 роки.

Зазначимо, Шенгенська зона - це простір 26 європейських країн, які приєдналися до норм Шенгенського законодавства ЄС і скасували прикордонний контроль між собою.