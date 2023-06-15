Хорватія вийшла у фінал Ліги націй завдяки вольовій перемозі над Нідерландами

Ліга націй, 1/2 фіналу

Нідерланди – Хорватія – 2:4 (дод. час)

Голи: Мален, 34, Ланг, 90+6 – Крамаріч, 55 (пенальті), Пашаліч, 73, Петковіч, 98, Модріч, 116 (пенальті)

"Ораньє" повели в рахунку в першому таймі. Господарям вдалася класна комбінація з переводом м'яча від лівого краю до центру штрафного майданчика. На фініші комбінації Віффер відкинув м'яч праворуч на Малена, а той прийняв пас і другим дотиком відправив сферу в кут.

Відігралися балканці з пенальті. На старті другої половини ведмежу послугу обороні збірної Нідерландів надав Гакпо. Нападник повернувся відпрацювати поблизу власної карної зони, але натомість відпустив м'яч і завалив Модріча на вході в штрафний. Вирок упевнено виконав Крамаріч.

А згодом хорвати опинилися попереду. Іванушец без спротиву суперників із лівого краю віддав передачу на вільного Пашаліча, а він з льоту переправив м'яч у сітку. Проте, "помаранчеві" відігралися завдяки фінальному штурму – Ланг потужним пострілом під поперечину на шостій доданій арбітром хвилині перевів поєдинок в овертайм.

Там зіграв джокер Златко Даліча. Петковіч за сім хвилин після появи на полі наважився на удар метрів із 25-ти та застав зненацька Бейлова. Під кінець другої 15-хвилинки він же заробив на собі одинадцятиметровий, який без проблем реалізував Модріч – 2:4 у підсумку.

Отже, збірна Хорватії стала першим фіналістом третього розіграшу Ліги націй. Суперник балканців у боротьбі за трофей визначиться в протистоянні збірних Іспанії та Італії 15 червня. Натомість фінал зіграють 18 червня.