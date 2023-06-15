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Хорватия вышла в финал Лиги наций благодаря волевой победе над Нидерландами

Фото: Вирджил ван Дейк не смог осчастливить фанатов Нидерландов (twitter.com/OnsOranje)
Автор: Антон Федорцив

Победой сборной Хорватии завершился первый полуфинал Лиги наций УЕФА 2022/23 против национальной команды Нидерландов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Лига наций, 1/2 финала

Нидерланды – Хорватия – 2:4 (доп. время)

Голы: Мален, 34, Ланг, 90+6 – Крамарич, 55 (пенальти), Пашалич, 73, Петкович, 98, Модрич, 116 (пенальти)

"Оранье" повели в счете в первом тайме. Хозяевам удалась классная комбинация с переводом мяча от левого края в центр штрафной. На финише комбинации Виффер сбросил мяч направо на Малена, а тот принял пас и вторым касанием отправил сферу в угол.

Отыгрались балканцы с пенальти. На старте второй половины медвежью услугу обороне сборной Нидерландов сделал Гакпо. Нападающий вернулся отработать вблизи собственной штрафной зоны, но отпустил мяч и завалил Модрича на входе в штрафную. Приговор уверенно исполнил Крамарич.

А потом хорваты оказались впереди. Иванушец без сопротивления соперников с левого края отдал передачу на свободного Пашалича, а он с лета переправил мяч в сетку. Тем не менее, "оранжевые" отыгрались благодаря финальному штурму – Ланг мощным выстрелом под перекладину на шестой добавленной арбитром минуте перевел поединок в овертайм.

Там сыграл джокер Златко Далича. Петкович через семь минут после появления на поле решился на удар метров с 25-ти и застал врасплох Бейлова. Под занавес второй 15-минутки он же заработал на себе одиннадцатиметровый, который без проблем реализовал Модрич – 2:4 в итоге.

Итак, сборная Хорватии стала первым финалистом третьего розыгрыша Лиги наций. Соперник балканцев в борьбе за трофей определится в противостоянии сборных Испании и Италии 15 июня. В свою очередь финал сыграют 18 июня.

К слову, ранее Украина свела вничью спарринг против сборной Германии в Бремене.

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