Хорватія погодилась надавати свої порти для експорту українського зерна, - Кулеба

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства закордонних справ України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба домовився з міністром закордонних справ Хорватії Гордоном Гирличем-Радманом про використання хорватських портів для експорту українського зерна.

"Ми домовилися про можливість використання хорватських портів на Дунаї та в Адріатичному морі задля транспортування українського зерна. Зараз ми будемо працювати над тим, щоб прокласти якомога ефективніші маршрути до цих портів та максимально скористатися цією можливістю. Кожен внесок у розблокування експорту, кожні відкриті двері - це справжній, дієвий внесок у продовольчу безпеку світу. Дякую Хорватії за конструктивну допомогу", - підкреслив Кулеба.

Міністри обговорили також військову допомогу Загреба Києву.

"Головною темою наших переговорів сьогодні, як і традиційно з іншими партнерами, була зброя. Ми обговорили подальшу підтримку Хорватії... Зі зрозумілих причин не буду ділитися деталями. Скажу лише, що є конкретні домовленості, які незабаром будуть реалізовані. Окремо відзначу, що допомога, яку надає Хорватія, є дуже солідною, якщо порахувати її частку в загальному військовому бюджеті цієї країни", - зауважив Кулеба.

Глави МЗС зупинилися на підготовці до Міжнародної донорської конференції з розмінування в Україні, яка відбудеться у Загребі в жовтні. Кулеба висловив вдячність Хорватії, яка взяла на себе роль одного з глобальних лідерів з розмінування в Україні.

Допомога Україні від Хорватії

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у березні Хорватія вирішила передати Україні гелікоптери Мі-8.

Того ж місяця Хорватія розпочала передачу Україні 14 транспортних гелікоптерів. Наразі дванадцять гелікоптерів Ми-8МТВ-1 і два Ми-8Т було виведено зі складу Збройних сил Хорватії.

Ще в листопаді повідомлялось, що Міністерство оборони Хорватії погодило передачу Україні 14 вертольотів Ми-8 та Ми-8 МТВ.

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