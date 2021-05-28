Хорватия ослабила карантин перед открытием туристического сезона
Фото: в Хорватии готовятся к открытию туристического сезона (Getty Images)
Правительство Хорватии с 28 мая ослабило карантинные ограничения. В частности, ресторанам и кафе разрешено принимать посетителей внутри, а также разрешили продажу алкоголя ночью.
Так, с сегодняшнего дня в Хорватии ввели такие смягчения:
- увеличено число людей на собраниях и массовых мероприятиях до 100 человек;
- отменен запрет на частные собрания и церемонии;
- общественные мероприятия и собрания могут продолжаться на час дольше - до 23:00;
- заведениям общественного питания разрешено обслуживать гостей в помещениях, барам - только на открытом воздухе;
- снят запрет на продажу алкоголя с 23:00 до 6:00;
- разрешено открыть танцевальные школы, детские игровые комнаты, а также предоставление развлекательных услуг в помещениях, проводить мастер-классы;
- разрешено проводить свадьбы с присутствием не более 120 гостей при наличии у них отрицательного ПЦР-теста или свидетельства о вакцинации;
- разрешена работа ярмарок на открытом воздухе;
- разрешено проводить религиозные церемонии, но при размещении не более одного человека на 4 квадратных метров;
- отменено ограничение максимального количества лиц в общественном транспорте, но ношение масок обязательно.
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Ранее РБК-Украина писало, что Хорватия планирует открыть границы для туристов до 1 июля. Им нужно будет иметь при себе документ о прививке от коронавируса, негативный результат теста или сертификат о выздоровлении от COVID-19.
Отметим, в середине мая власти Хорватии объявили об успешном тестировании европейского COVID-паспорта. В ближайшее время будут определены правила их выдачи и применения.