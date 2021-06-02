ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Хорватія пом'якшила умови в'їзду іноземців в країну: що змінилося

Новость на русском →
Загреб, Середа 02 червня 2021 20:01
Хорватія пом'якшила умови в'їзду іноземців в країну: що змінилося Фото: Хорватія пом'якшила в'їзд в країну для іноземців (twitter.com/VasylKyrylych)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Для в'їзду в Хорватію іноземцям необхідно буде пред'явити негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зроблений не більше, ніж за 72 години до перетину кордону. Раніше влада вимагала, щоб він був зроблений протягом 48 годин. Також пропуском послужить сертифікат про вакцинацію.

Про це в Twitter повідомив посол України в Хорватії Василь Кирилич.

"Тепер негативний ПЛР-тест буде взято до уваги, якщо він зроблений не менше ніж за 72 години (замість 48). Перепусткою також буде служити підтвердження про вакцинацію", - написав дипломат.

Нагадавши, влада Хорватії з 28 травня послабила карантинні обмеження. Зокрема, ресторанам і кафе дозволено приймати відвідувачів всередині, а також дозволили продаж алкоголю вночі.

Раніше РБК-Україна писало, що Хорватія планує відкрити кордони для туристів до 1 липня. Їм потрібно буде мати при собі документ про щеплення від коронавірусу, негативний результат тесту або сертифікат про одужання від covid-19.

Відзначимо, в середині травня влада Хорватії оголосила про успішне тестування європейського covid-паспорта. Найближчим часом будуть визначені правила їх видачі та застосування.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Хорватия въезд
NEWS
Зеленський скликав засідання РНБО на п'ятницю. Розглянуть вісім питань
Зеленський скликав засідання РНБО на п'ятницю. Розглянуть вісім питань
DAILY
У режимі очікування. Як Україна просувається до членства в НАТО
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна У режимі очікування. Як Україна просувається до членства в НАТО