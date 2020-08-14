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Хорватия до сентября продлила действующие условия въезда для украинцев

Хорватия, Пятница 14 августа 2020 11:49
Хорватия до сентября продлила действующие условия въезда для украинцев
Фото: аэропорт (facebook.com airportkiev)
Автор: Юлия Струк

Условия въезда продлили до 31 августа

Хорватия продлила действующие условия въезда на территорию государства для граждан Украины до 31 августа. Украинцы и дальше будут въезжать в Хорватию с обязательной 14-дневной самоизоляцией или ПЦР-тестом на коронавирус.

Об этом сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич в своем Twitter.

"К вниманию граждан Украины! Хорватия продлила до 31 августа 2020 года действующие условия въезда иностранцев в страну. Украинцы и дальше будут въезжать в Хорватию в соответствии с нынешними условиями", - указано в сообщении.

Отметим, что решение об обязательной 14-дневной самоизоляции для граждан третьих стран, в том числе Украины, Хорватия приняла еще 10 июля.

Напомним, в конце июля Хорватия продлила такие условия въезда для украинцев до 15 августа.

Как писало РБК-Украина, в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что 42 страны открыли свои границы для наших граждан; они открыты полностью или с определенными условиями.

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