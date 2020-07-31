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Хорватия продлила до середины августа ограничения на въезд украинцев

Загреб, Пятница 31 июля 2020 19:34
Хорватия продлила до середины августа ограничения на въезд украинцев
Фото: флаг Хорватии (flickr.com/canolais)
Автор: Дмитрий Левицкий

Ограничения будут действовать до 15 августа

Хорватия продлила до 15 августа действие ограничений на въезд иностранцев, в том числе граждан Украины. Украинцы и дальше будут въезжать в Хорватию с обязательной 14-дневной самоизоляцией или ПЦР-тестом на коронавирус.

Об этом сообщает посольство Украины в Хорватии.

Так, право на въезд в Хорватию имеют только такие категории украинцев:

  • работники медицинских учреждений, медицинские исследователи и сотрудники, специалисты по уходу за лицами преклонного возраста и лица, которым необходима срочная медицинская помощь;
  • перевозчики товаров и другие представители транспортных служб;
  • следующие транзитом лица;
  • едущие с туристической целью или по другим рабочим вопросам, или имеющие другой экономический интерес, но с документами, подтверждающими цель визита;
  • едущие с целью обучения или имеют другие неотложные личные обстоятельства (болезнь, смерть родственника).

Не требуют обязательной самоизоляции и предъявления ПЦР-теста граждане Украины, имеющие действующий вид на жительство в странах ЕС. Украинцы также имеют право на транзитный проезд через Хорватию без предъявления теста, но при наличии подтверждения, что следующая страна следования разрешит въезд.

Напомним, ранее границы для украинцев решили закрыть границы Сейшельские острова; открытыми для граждан Украины остаются 39 стран мира.

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