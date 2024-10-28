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Хорватія передасть Україні десятки танків та БМП

Понеділок 28 жовтня 2024 20:10
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Хорватія передасть Україні десятки танків та БМП Фото: танк Leopard 2A8 (knds.com)
Автор: Тетяна Степанова

Хорватія планує передати Україні 30 танків типу М-84 та 30 БМП М-80. Замість них країна закупить у Німеччини 50 нових танків Leopard 2A8.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Хорватії.

Як повідомляється, сьогодні міністри оборони Хорватії та Німеччини Іван Анушич та Борис Пісторіус підписали у Берліні Лист про наміри.

У ньому висловили готовність країн передати Україні 30 танків М-84 та 30 БМП М-80, включаючи запасні частини та боєприпаси зі складів Хорватії в обмін на компенсацію від Німеччини, яка буде спрямована на закупівлю 50 танків Leopard 2A8. Ці кошти частково покриють замовлення нової техніки.

Таким чином Хорватія доєднається до міжнародної програми спільної закупівлі Leopard 2A8. Окрім Німеччини до неї вже доєдналися Чехія, Литва, Швеція, Італія та Нідерланди.

Допомога Україні від Хорватії

Нагадаємо, 8 жовтня Україна та Хорватія уклали двосторонню угоду про довгострокову підтримку і співпрацю. Її підписали президент України Володимир Зеленський та прем’єр Хорватії Андрей Пленкович.

Угода з Хорватією, як й інші безпекові угоди України, буде діяти протягом 10 років. Цією угодою Хорватія закріплює свій обов'язок підтримувати Україну до перемоги у війні.

У вересні Хорватія оголосила про 11-й пакет військової допомоги Україні.

Також раніше ми повідомляли, що Хорватія запланувала передачу Україні 14 транспортних вертольотів.

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