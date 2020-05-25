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Хорватия открыла туристический сезон

Новости » Коронавирус     25.05.2020 - 17:14
Хорватия открыла туристический сезон
Фото: хорватский город Сплит в курортном регионе Далмация (pixabay)

Эпидемическая ситуация в Хорватии - одна из лучших в ЕС

Ситуация с коронавирусом в Хорватии стабилизировалась, власти объявили о начале туристического сезона. За прошедшие выходные в стране открылись 133 отеля и 65 кемпингов.

Об этом сообщает CroatiaWeek.

Национальный совет по туризму сегодня заявил о начале целевых рекламных кампаний на ключевых рынках для привлечения отдыхающих. Ожидается, что в июне откроются почти все отели.

"Хорошая эпидемиологическая ситуация является основой для достижения результатов в этом году, и мы являемся одними из лучших в Европе в этом плане. Мы должны максимально использовать это", - сказал директор Хорватской ассоциации туризма Велько Остойич.

Власти страны планируют принять решения, которые упростят и ускорят въезд туристов.

Эпидемическая ситуация в Хорватии - одна из лучших в Европе на сегодняшний день. На протяжение двух недель в стране фиксируют не более 10 новых случаев коронавируса ежедневно. Всего с начала пандемии было зарегистрировано 2 244 случая коронавирусной инфекции и 100 смертей. Почти все заболевшие выздоровели.

Напомним, Кипр готовится вновь принимать туристов с 15 июня.

С 15 июня также стартует сезон в Греции, однако туристов будут принимать лишь с 20 стран.

Также сообщалось, что обязательное прохождение карантина для туристов отменили в Сербии.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины туризмХорватия
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