Хорватія відкрила туристичний сезон

Фото: хорватське місто Спліт в курортному регіоні Далмація (pixabay)

Епідемічна ситуація в Хорватії - одна з кращих в ЄС

Ситуація з коронавірусом у Хорватії стабілізувалася, влада оголосила про початок туристичного сезону. За минулі вихідні в країні відкрилися 133 готелі та 65 кемпінгів.

Про це повідомляє CroatiaWeek.

Національна рада з питань туризму сьогодні заявила про початок цільових рекламних кампаній на ключових ринках для залучення відпочиваючих. Очікується, що в червні відкриються майже всі готелі.

"Хороша епідеміологічна ситуація є основою для досягнення результатів в цьому році, і ми є одними з кращих у Європі в цьому плані. Ми повинні це максимально використати", - сказав директор Хорватської асоціації туризму Велько Остоїч.

Влада країни планує прийняти рішення, які спростять і прискорять в'їзд туристів.

Епідемічна ситуація в Хорватії - одна з кращих в Європі на сьогоднішній день. Протягом двох тижнів у країні фіксують не більше 10 нових випадків коронавірусу щодня. Всього з початку пандемії було зареєстровано 2 244 випадки коронавірусної інфекції і 100 смертей. Майже всі хворі одужали.

Нагадаємо, Кіпр готується знову приймати туристів з 15 червня.

З 15 червня також стартує сезон в Греції, проте туристів будуть приймати лише з 20 країн.

Також повідомлялося, що обов'язкове проходження карантину для туристів скасували в Сербії.

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Автор: Роман Калиниченко