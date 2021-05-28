Хорватия ослабила карантин перед открытием туристического сезона

Правительство Хорватии с 28 мая ослабило карантинные ограничения . В частности, ресторанам и кафе разрешено принимать посетителей внутри, а также разрешили продажу алкоголя ночью.

Так, с сегодняшнего дня в Хорватии ввели такие смягчения:

Ранее РБК-Украина писало, что Хорватия планирует открыть границы для туристов до 1 июля. Им нужно будет иметь при себе документ о прививке от коронавируса, негативный результат теста или сертификат о выздоровлении от COVID-19.

Отметим, в середине мая власти Хорватии объявили об успешном тестировании европейского COVID-паспорта. В ближайшее время будут определены правила их выдачи и применения.