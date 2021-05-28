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Хорватия ослабила карантин перед открытием туристического сезона

Автор: Игорь Литвиненко

Правительство Хорватии с 28 мая ослабило карантинные ограничения. В частности, ресторанам и кафе разрешено принимать посетителей внутри, а также разрешили продажу алкоголя ночью.

Об этом сообщает "Балканский обозреватель".

Так, с сегодняшнего дня в Хорватии ввели такие смягчения:

  • увеличено число людей на собраниях и массовых мероприятиях до 100 человек;
  • отменен запрет на частные собрания и церемонии;
  • общественные мероприятия и собрания могут продолжаться на час дольше - до 23:00;
  • заведениям общественного питания разрешено обслуживать гостей в помещениях, барам - только на открытом воздухе;
  • снят запрет на продажу алкоголя с 23:00 до 6:00;
  • разрешено открыть танцевальные школы, детские игровые комнаты, а также предоставление развлекательных услуг в помещениях, проводить мастер-классы;
  • разрешено проводить свадьбы с присутствием не более 120 гостей при наличии у них отрицательного ПЦР-теста или свидетельства о вакцинации;
  • разрешена работа ярмарок на открытом воздухе;
  • разрешено проводить религиозные церемонии, но при размещении не более одного человека на 4 квадратных метров;
  • отменено ограничение максимального количества лиц в общественном транспорте, но ношение масок обязательно.

Ранее РБК-Украина писало, что Хорватия планирует открыть границы для туристов до 1 июля. Им нужно будет иметь при себе документ о прививке от коронавируса, негативный результат теста или сертификат о выздоровлении от COVID-19.

Отметим, в середине мая власти Хорватии объявили об успешном тестировании европейского COVID-паспорта. В ближайшее время будут определены правила их выдачи и применения.

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