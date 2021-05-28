Хорватія послабила карантин перед відкриттям туристичного сезону

Так, відсьогодні в Хорватії ввели такі пом'якшення:
збільшено число людей на зборах і масових заходах до 100 осіб;
скасовано заборону на приватні збори і церемонії;
громадські заходи та збори можуть тривати на годину довше - до 23:00;
закладам громадського харчування дозволено обслуговувати гостей в приміщеннях, барам - тільки на відкритому повітрі;
знято заборону на продаж алкоголю з 23:00 до 6:00;
дозволено відкрити танцювальні школи, дитячі ігрові кімнати, а також надання розважальних послуг в приміщеннях, проводити майстер-класи;
дозволено проводити весілля з присутністю не більше 120 гостей при наявності у них негативного ПЛР-тесту або свідоцтва про вакцинацію;
дозволено роботу ярмарків на відкритому повітрі;
дозволено проводити релігійні церемонії, але при розміщенні не більше однієї людини на 4 квадратних метрів;
скасовано обмеження максимальної кількості осіб у громадському транспорті, але носіння масок обов'язкове.
Раніше РБК-Україна писало, що Хорватія планує відкрити кордони для туристів до 1 липня. Їм потрібно буде мати при собі документ про щеплення від коронавірусу, негативний результат тесту або сертифікат про одужання від covid-19.
Відзначимо, в середині травня влада Хорватії оголосила про успішне тестування європейського COVID-паспорта. Найближчим часом будуть визначені правила їх видачі та застосування.