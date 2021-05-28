RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Хорватія послабила карантин перед відкриттям туристичного сезону

Автор: Ігор Литвиненко

Уряд Хорватії з 28 травня послабив карантинні обмеження. Зокрема, ресторанам і кафе дозволено приймати відвідувачів всередині, а також дозволили продаж алкоголю вночі.

Про це повідомляє "Балканський оглядач".

Так, відсьогодні в Хорватії ввели такі пом'якшення:

  • збільшено число людей на зборах і масових заходах до 100 осіб;
  • скасовано заборону на приватні збори і церемонії;
  • громадські заходи та збори можуть тривати на годину довше - до 23:00;
  • закладам громадського харчування дозволено обслуговувати гостей в приміщеннях, барам - тільки на відкритому повітрі;
  • знято заборону на продаж алкоголю з 23:00 до 6:00;
  • дозволено відкрити танцювальні школи, дитячі ігрові кімнати, а також надання розважальних послуг в приміщеннях, проводити майстер-класи;
  • дозволено проводити весілля з присутністю не більше 120 гостей при наявності у них негативного ПЛР-тесту або свідоцтва про вакцинацію;
  • дозволено роботу ярмарків на відкритому повітрі;
  • дозволено проводити релігійні церемонії, але при розміщенні не більше однієї людини на 4 квадратних метрів;
  • скасовано обмеження максимальної кількості осіб у громадському транспорті, але носіння масок обов'язкове.

Раніше РБК-Україна писало, що Хорватія планує відкрити кордони для туристів до 1 липня. Їм потрібно буде мати при собі документ про щеплення від коронавірусу, негативний результат тесту або сертифікат про одужання від covid-19.

Відзначимо, в середині травня влада Хорватії оголосила про успішне тестування європейського COVID-паспорта. Найближчим часом будуть визначені правила їх видачі та застосування.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ХорватияКарантин