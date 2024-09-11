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Хорватія оголосила про 11-й пакет військової допомоги Україні

Фото: президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович у середу, 11 вересня, відвідав Київ. Він оголосив про 11-й пакет військової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського.

Зеленський показав фото із зустрічі з прем'єром Хорватії а також подякував йому за участь у четвертому саміті міжнародної Кримської платформи.

Президент висловив подяку Хорватії за цільову допомогу для відновлення української енергетики, зокрема новий транш енергетичної підтримки обсягом 5 млн євро, а також за допомогу в лікуванні та реабілітації захисників і захисниць України та членів їхніх сімей.

"Наш уряд схвалив черговий пакет військової допомоги Україні, тож тепер ця сума разом із попередньою допомогою становить понад 200 мільйонів євро. Це, я б сказав, ознака нашої сильної підтримки та бажання вписатися в ширшу картину ваших потреб. Водночас ми дуже раді, що Хорватія допомагає вам у розмінуванні. Ми провели найбільшу донорську конференцію з розмінування України, - наголосив Пленкович.

Допомога від Хорватії

Раніше ми повідомляли, що Хорватія запланувала передачу Україні 14 транспортних вертольотів.

А ось у листопаді 2023 року Міністерство оборони Хорватії погодило передачу Україні 14 вертольотів Мі-8 та Мі-8 МТВ.

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