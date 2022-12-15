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Хорватія – Марокко: прогноз на матч за третє місце ЧС-2022

Фото: Збірна Хорватії стала фаворитом на "бронзу" Мундіалю (facebook.com/cff.hns)
Автор: Антон Федорців

У поєдинку за бронзові медалі чемпіонату світу-2022 у Катарі зійдуться національні команди Хорватії та Марокко. Зустріч прийме Доха.

Які прогнози букмекерів на матч, підкаже РБК-Україна.

Матч Хорватія – Марокко відбудеться в катарській столиці 17 грудня. Поєдинок прийме місцевий стадіон "Халіфа". Старт зустрічі призначений на 17:00 за київським часом.

Фахівці британської контори William Hill вважають шанси балканців на успіх привабливішими. На перемогу "картатих" тут приймають ставки з коефіцієнтом 2,37. Натомість потенційну звитягу "Атлаських левів" оцінили балом 3,00. Нічия в основний час – найменш вірогідний варіант із кефом 3,30.

Любителі гострих відчуттів можуть закластися на вольову перемогу збірної Хорватії. Коефіцієнт на такий підсумок доволі перспективний – 10,00. Прихильники відкритого футболу розглянуть варіант із голами обох команд у кожному з таймів із солідним кефом 11,00.

Австрійці з Bwin пропонують схожі цифри. Коефіцієнт на перемогу хорватів склав 2,35. Можливий успіх марокканської команди збільшить виграш у ті ж 3 рази. Кеф на нічию трохи вищий – 3,40.

Привабливою ставкою виглядає результативна нічия (1:1) в основний час із непоганим коефіцієнтом 6,75. Перший гол у виконанні зіркового Хакіма Зієша з перемогою Марокко у підсумку пропонується з привабливим кефом 12,00.

Збірна Хорватії вдруге побореться за бронзові нагороди чемпіонатів світу. На ЧС-1998 балканці переграли Нідерланди (2:1) з голами легендарних Просінечкі та Шукера. "Атлаські леви" натомість – перша африканська збірна, що дісталася до півфіналу Мундіалю.

Нагадаємо, що напередодні збірна Франції здолала Марокко в другому півфіналі ЧС-2022.

До слова, раніше Аргентина з трьома голами переграла збірну Хорватії в 1/2 фіналу Мундіалю.

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