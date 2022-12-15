Хорватия – Марокко: прогноз на матч за третье место ЧМ-2022

Матч Хорватия – Марокко пройдет в катарской столице 17 декабря. Поединок примет местный стадион "Халифа". Старт встречи назначен на 17:00 по киевскому времени.

Специалисты британской конторы William Hill считают шансы балканцев на успех более привлекательными. На победу "клетчатых" здесь принимают ставки с коэффициентом 2,37. Потенциальную победу "Атласских львов" оценили баллом 3,00. Ничья в основное время – наименее вероятный вариант с кэфом 3,30.

Любители острых ощущений могут заложиться на волевую победу сборной Хорватии. Коэффициент на такой итог достаточно перспективен – 10,00. Поклонники открытого футбола рассмотрят вариант с голами обеих команд в каждом из таймов с солидным кэфом 11,00.

Австрийцы из Bwin предлагают похожие цифры. Коэффициент на победу хорватов составил 2,35. Возможный успех марокканской команды увеличит выигрыш в те же три раза. Кэф на ничью чуть выше – 3,40.

Привлекательной ставкой выглядит результативная ничья (1:1) в основное время с неплохим коэффициентом 6,75. Первый гол в исполнении звездного Хакима Зиеша с победой Марокко в итоге предлагается с привлекательным кэфом 12:00.

Сборная Хорватии во второй раз сразится за бронзовые награды чемпионатов мира. На ЧМ-1998 балканцы обыграли Нидерланды (2:1) с голами легендарных Просинечки и Шукера. "Атласские львы" – первая африканская сборная, добравшаяся до полуфинала Мундиаля.