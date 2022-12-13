Збірна Аргентини розгромила Хорватію і вийшла до фіналу ЧС-2022

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Чемпіонат світу-2022, 1/2 фіналу

Аргентина – Хорватія – 3:0

Голи: Мессі, 34 (пенальті), Альварес, 39, 69

Розпочали команди вкрай обережно. "Альбіселесте" взагалі відмовилися від контролю м'яча на користь балканців на стартовому відрізку. Проте, збірна Хорватії, як і Аргентина, здебільшого обходилися без загострення ситуації.

Як наслідок, до забитого м'яча призвело банальне закидання вперед. Альварес після передачі з глибини втік на побачення з кіпером, перекинув м'яч через нього та впав після зіткнення. Арбітр Орсато впевнено призначив одинадцятиметровий, хоча кожен наступний повтор змушував щоразу сильніше сумніватися в наявності фолу.

До позначки підійшов Мессі та потужним пострілом під поперечину не залишив Ліваковічу жодного шансу парирувати м'яч. А за якихось п'ять хвилин аргентинці забили вдруге – Альварес після кутового хорватів протягнув м'яч із власної половини та після серії рикошетів проштовхнув сферу повз воротаря.

Перед перервою команди обмінялися моментами. Удар Макаллістера головою після подачі кутового парирував Ліваковіч. Натомість простріл Юрановіча з правого флангу ледь не залетів у ворота, але Емільяно Мартінес тримав ситуацію під контролем.

На старті другого тайму Златко Даліч спробував змінити хід подій, випустивши трьох нових виконавців. Збірна Хорватії ніби й взяла м'яч під контроль. Однак, жодних дивідендів із територіальної ініціативи фактично не отримала.

Аргентинці ж грамотно сіли в оборону та зробили ставку на блискавичні контрвипади. Так міг забити Мессі, але з меж штрафного майданчика не зміг переграти Ліваковіча. Та сповна реабілітувався на 69-й хвилині.

Семиразовий володар "Золотого м'яча" прорварвся флангом, двічі накрутив Гвардіола та виклав м'яч до серця карної зони. Уже там на передачу лідера збірної чекав Альварес і впевнено пробив у дотик повз голкіпера, встановивши остаточний результат – 3:0!

Фактично фінальні 20 хвилин після цього епізоду перетворилися на формальність. Аргентинська збірна вирішила заграти тих, хто ще на катарському Мундіалі не виходив. Балканці намагалися бодай розмочити рахунок, але успіху не досягли та змагатимуться за бронзові медалі. Натомість "альбіселесте" чекатимуть на переможця пари Франція – Марокко у фіналі.