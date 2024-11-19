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Хорватія і Данія в чвертьфіналі, Сан-Марино написало казку: що трапилося в Лізі націй

Фото: Хорвати святкують вихід у плей-офф (facebook.com/cff.hns)
Автор: Антон Федорців

Шостий тур четвертого сезону Ліги націй продовжився дев'ятьма матчами в понеділок. Перемоги здобули збірні Іспанії, Шотландії, Косова, Румунії та Сан-Марино.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

 

У групі A1 хорвати здобули необхідний позитивний результат із Португалією. Піренейці відкрили рахунок на 33-й хвилині – Фелікс опинився перед воротарем після закидання Вітіньї та холоднокровно розібрався з Ліваковічем. Балканська команда відігралася в другому таймі. Це Гвардіол підключився до атаки та замкнув дальню стійку після навісу Якіча. Як наслідок, обидві збірні вийшли в 1/4 фіналу.

 

 

 

Враховуючи результат у Спліті, збірна Шотландії даремно взяла Варшаву. "Тартанова армія" повела в дебюті, коли Макгінн із входу в штрафний технічно поклав у кут. Польща зрівняла рахунок після перерви – Пйонтковські розрядив гармату в дальню дев'ятку в затяжній атаці "Кадри". Та останнє слово було за шотландцями. У доданий час Робертсон головою відправив поляків у Дивізіон B.

 

 

 

Збірна Косова в меншості втримала перемогу над Литвою. Героєм і антигероєм в одній особі став вінгер черкаського ЛНЗ Яшарі. На 5-й хвилині він увірвався в штрафний та скористався передачею Мурікі, а під завісу першої половини отримав пряму червону за грубий фол. Утім, скористатися чисельною перевагою на весь другий тайм балтійці не зуміли та з нулем очок вилітають аж у Дивізіон D.

 

 

 

Зате героїчно піднялася звідти збірна Сан-Марино. "Б'янкадзуррі" здобули вольову перемогу в Ліхтенштейні. Місцеві "червоно-сині" забили першими – Зеле перед перервою завдав розкішного пострілу під поперечину метрів із 25-ти. Апеннінці відповіли трьома голами в другому таймі.

Спершу Лаццарі реалізував вихід віч-на-віч після закидання з власної половини. Далі Нанні влучно виконав одинадцятиметровий. А на десерт Голінуччі класно пробив у дотик після прострілу. Сан-Марино, що не перемагало на офіційному рівні понад 30 років, цьогоріч здобуло дві перемоги та сенсаційно підвищилося в класі.

 

 

До слова, раніше розібрали варіанти збірної України для порятунку в групі Ліги націй.

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