Хорватия и Дания в четвертьфинале, Сан-Марино написало сказку: случившееся в Лиге наций

В группе A1 хорваты получили необходимый позитивный результат с Португалией. Пиренейцы открыли счет на 33-й минуте – Феликс оказался перед вратарем после заброса Витиньи и хладнокровно разобрался с Ливаковичем. Балканская команда отыгралась во втором тайме. Это Гвардиол подключился к атаке и замкнул дальнюю штангу после навеса Якича. Как следствие, обе сборные вышли в 1/4 финала.

Учитывая результат в Сплите, сборная Шотландии зря взяла Варшаву. "Тартановая армия" повела в дебюте, когда Макгинн со входа в штрафную технично уложил в угол. Польша сравняла счет после перерыва – Пьонтковски разрядил пушку в дальнюю девятку в затяжной атаке "Кадры". Но последнее слово было за шотландцами. В добавленное время Робертсон головой отправил поляков в Дивизион B.

Сборная Косово в меньшинстве удержала победу над Литвой. Героем и антигероем в одном лице стал вингер черкасского ЛНЗ Яшари. На 5-й минуте он ворвался в штрафную и воспользовался передачей Мурики, а под занавес первой половины получил прямую красную за грубый фол. Впрочем, воспользоваться численным преимуществом на весь второй тайм балтийцы не сумели и с нулем очков вылетают в Дивизион D.

Зато героически поднялась оттуда сборная Сан-Марино. "Бьянкадзурри" одержали волевую победу в Лихтенштейне. Местные "красно-синие" забили первыми – Зеле перед перерывом нанес роскошный выстрел под перекладину метров с 25-ти. Апеннинцы ответили тремя голами во втором тайме.

Сначала Лаццари реализовал выход один на один после забрасывания из собственной половины. Далее Нанни точно выполнил одиннадцатиметровый. А на десерт Голинуччи классно пробил после прострела. Сан-Марино, не побеждавшее на официальном уровне более 30 лет, в этом году одержало две победы и сенсационно повысилось в классе.