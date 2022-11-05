ua ru
Сб, 05 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Хорватия поможет разминировать одну из областей Украины: что известно

Новина українською →
Суббота 05 ноября 2022 17:06
Хорватия поможет разминировать одну из областей Украины: что известно Фото: Хорватия поможет разминировать одну из областей Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Хорватия поможет разминировать Луганскую область, однако на это уйдет не менее 10 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Первое, что делается после стабилизационных мероприятий на деоккупированных территориях - это разминирование. Чтобы разминировать всю область, нам понадобятся годы. Сначала мы будем обследовать дороги и территорию объектов критической инфраструктуры", - пояснил Гайдай.

По его словам, помощь в разминировании согласилась предоставить Хорватия. Она предоставит необходимых специалистов и техники. Однако этот процесс не будет скорым и может занять не менее 10 лет.

"Все деоккупированные населенные пункты ежедневно подвергаются враждебным обстрелам. Мы пытаемся вывозить оттуда мирное население", – добавил глава ОВА.

Напомним, что Канада предоставит больше помощи для разминирования Украины.

Также США выделят почти 48 млн долларов на программу по разминированию Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Хорватия Война в Украине
NEWS
Тяжелые бои на Донбассе и попытки россиян продвинуться в районе Бахмута: карты боев
Тяжелые бои на Донбассе и попытки россиян продвинуться в районе Бахмута: карты боев
DAILY
Аналитик ISW Катерина Степаненко: Путин до сих пор нацелен на захват всей Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Аналитик ISW Катерина Степаненко: Путин до сих пор нацелен на захват всей Украины