Хорватия - Англия: прогноз букмекеров

Специалисты считают фаворитом родоначальников футбола

Сборные Хорватии и Англии сразятся в полуфинале чемпионата мира по футболу 2018. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 21:00, а смотреть поединок можно на телеканале Интер. По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне родоначальников футбола.

11 июля 21:00

Москва, стадион "Лужники"

Букмекеры bet365 принимает ставки на победу сборной Англии с коэффициентом 2,37, а на "шашечных" – 3,1. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,1.

Компнаия William Hill примерно такого же мнения - на триумф родоначальников футбола можно поставить с коэффициентом 2,3, а на победу Хорватии - 3,4.

Напомним, после победы сборной Хорватии над хозяевами ЧМ-2018 вокруг защитника национальной команды Домагоя Виды и одного из членов делегации Огнена Вукоевича разгорелся скандал.