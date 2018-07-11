Хорватия - Англия: прогноз букмекеров

Новости Чемпионат мира по футболу 2018 11.07.2018 - 17:48

Специалисты считают фаворитом родоначальников футбола

Сборные Хорватии и Англии сразятся в полуфинале чемпионата мира по футболу 2018Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 21:00, а смотреть поединок можно на телеканале Интер. По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне родоначальников футбола.

11 июля 21:00
Москва, стадион "Лужники"

 

Букмекеры bet365 принимает ставки на победу сборной Англии с коэффициентом 2,37, а на "шашечных" – 3,1. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,1.

Компнаия William Hill примерно такого же мнения - на триумф родоначальников футбола можно поставить с коэффициентом 2,3, а на победу Хорватии - 3,4.

Напомним, после победы сборной Хорватии над хозяевами ЧМ-2018 вокруг защитника национальной команды Домагоя Виды и одного из членов делегации Огнена Вукоевича разгорелся скандал.

Хорватия - Англия: где смотреть матч Хорватия - Англия: онлайн трансляция (счет 2:1)
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