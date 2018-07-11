Хорватія - Англія: прогноз букмекерів

Новини Чемпіонат світу з футболу 2018 11.07.2018 - 17:48

Фахівці вважають фаворитом родоначальників футболу

Збірні Хорватії і Англії зіграють у півфіналі чемпіонату світу з футболу 2018. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 21:00, а дивитися поєдинок можна на телеканалі Інтер. На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку на боці родоначальників футболу.

11 липня 21:00
Москва, стадіон "Лужники"

 

Букмекери bet365 приймає ставки на перемогу збірної Англії з коефіцієнтом 2,37, а на "шашкових" - 3,1. Нічия в цьому протистоянні оцінюється в 3,1.

Компнаїя William Hill приблизно такої ж думки - на тріумф родоначальників футболу можна поставити з коефіцієнтом 2,3, а на перемогу Хорватії - 3,4.

Нагадаємо, після перемоги збірної Хорватії над господарями ЧС-2018 навколо захисника національної команди Домагоя Віди та одного з членів делегації Огнена Вукоєвича розгорівся скандал.

Хорватія - Англія: де дивитися матч Хорватія - Англія: онлайн трансляція (рахунок 2:1)
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