В Хорватии собирают подписи за референдум по переходу на евро

Хорватская партия Hrvatski Suverenisti, которая имеет консервативные и евроскептические взгляды, начала собирать подписи за проведение референдума по переходу с куны на евро . Для того, чтобы инициировать референдум, партия должна собрать 370 тысяч подписей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По мнению евроскептиков переходить на евро пока рано, потому что экономика страны не готова к этому, поэтому это может повлечь резкий рост цен. В то же время в правительстве Хорватии уверяют, что переход на евро устранит валютные риски, снизит процентные ставки, улучшит кредитный рейтинг страны и откроет путь для большего количества инвестиций в экономику.

Чтобы собрать необходимое для проведения референдума количество подписей, политсила, которая имеет всего четырех депутатов в парламенте, планирует развернуть 250 локаций по всей Хорватии. Собрать подписи нужно до 7 ноября.

В хорватском Кабмине отмечают, что проводить референдум нет смысла, поскольку хорваты уже согласились перейти на евро, когда проголосовали на референдуме за присоединение к Европейскому союзу.

В то же время, по данным социального опроса, проведенного в июле этого года, более 60% хорватов поддерживают переход на единую валюту, которую используют 19 из 27 членов Евросоюза.